"Tempête du siècle", images détournées et intensité : le vrai du faux sur la tempête Ciarán

Rarement la France n'a été secouée de la sorte. De là à faire de Ciarán la "tempête du siècle" ? Pour le savoir, il faut prendre en compte deux critères : l'étendue géographique de l'événement météorologique et l'intensité des vents. Concernant le premier indicateur, la tempête n'a frappé qu'une petite partie du territoire, à savoir la Bretagne et la Manche. Or, il y a 24 ans, en 1999, deux autres tempêtes avaient déferlé sur l'ensemble de l'Hexagone : les tempêtes Lothar et Martin, ravageant le pays l'une après l'autre.

Quant au deuxième critère, là aussi, la France a connu pire. Pour la tempête Ciarán, les vents ont soufflé jusqu'à 207 km/h en Bretagne, très précisément sur la Pointe du Raz. C'est moins que pour "l'ouragan de 1987". À cette époque, les vents soufflant jusqu'à 216 km/h avaient laissé derrière eux des paysages de guerre. Finalement, au classement des 40 plus grandes tempêtes de France enregistrées depuis le début des relevés en 1980, Ciarán n'arrive qu'en 29ᵉ position.