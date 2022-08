Tempête en Corse : des plaisanciers sauvés in extremis

Nicolas Pereira Da Rocha est aussi un miraculé. Ce skipper est amarré lorsque la mer se déchaîne soudainement. Son bateau de 18 tonnes est propulsé vers le rivage. "J’ai sauté du bateau au moment où le mât était en train de se désintégrer. J’aurais pu prendre le mât sur la tête ou être coupé en deux par des haubans qui sont extrêmement dangereux. Heureusement, j’ai sauté dans les rouleaux et par bonheur, la mer m’a rejeté du bon côté et m’a éjecté sur le sable", raconte-t-il. Au total, 48 navires se sont échoués et près de 500 personnes ont été secourues en mer.