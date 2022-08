Tempête en Corse : le point sur la situation

Ce jeudi soir, le soleil brille toujours sur Ajaccio et ses environs. Mais on le sait tous que cela ne va pas durer car un nouvel épisode orageux est attendu cette nuit. D’ordinaire, en Corse, on ne fait pas attention aux annonces d’orages car on en a l’habitude. Il y a toujours des orages en Corse aux alentours du 15 août.