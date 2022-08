Tempête en Corse : une alerte trop tardive ?

Un ciel de fin du monde, des arbres arrachés, des voitures éventrées, des bateaux échoués... Ce matin, en quelques heures, la Corse a enregistré des centaines d'impacts de foudre et des rafales de vent à plus de 150 km/h. 188 km/h à Bocognano, 206 km/h à l'Île-Rousse et record absolu à Marignana avec 225 km/h.