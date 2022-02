Tempête Eunice : cinq départements en alerte

Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime et la Manche sont placés en alerte orange cet après-midi. À Wimereux dans le département du Pas-de-Calais, le souffle est puissant. Certaines vagues surmontent la digue. L'eau s'écoule alors sur le béton, sans retenue. Il est midi, la marée est au plus haut et le vent souffle à 80 km/h. Certains n'ont pas voulu louper le spectacle comme le montrent les images dans la vidéo en tête de cet article.