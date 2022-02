Tempête Eunice : des blessés graves et des dégâts dans le Nord

Le tracteur est enfoui quelque part sous les tas de briques, sous la charpente brisée. La grange d'une petite commune du Pas-de-Calais a été balayée par la tempête Eunice. Les vents à plus 100 km/h ont couché des arbres et rompu des centaines de câbles. Une grue s'est même violemment abattue au travers d'une route, écrasant les barrières et un bâtiment. Heureusement, il n'y a pas eu de victime.