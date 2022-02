Tempête Eunice : des vents à plus de 170 km/h dans le nord de la France

Dans les Flandres, notre équipe tombe sur les pompiers. À la force des bras, ils essaient d'empêcher le toit de ce garage de s'envoler. Un renfort plus que bienvenu pour la propriétaire. Un peu plus loin, ce grand noyer a été déraciné par le vent. Pas de pompiers, mais de l'aide quand même pour la famille qui habite ici. Et tout ça alors que la tempête continue.