Tempête Eunice : en direct de la baie de Somme

À Cayeux-sur-Mer (Somme), le vent s'est levé il y a près de deux ou trois heures ce vendredi. Et il est de plus en plus puissant. Du côté de la mer, la tempête est en train de traverser la Manche d'arrivée. Tout le département de la Somme est ainsi placé en vigilance orange.

Les vents les plus violents sont attendus en milieu d'après-midi vers 16 heures. Et cela avec des rafales allant de 120 km/h à 150 km/h. Cela variera selon certains endroits dans la région.