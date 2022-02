Tempête Eunice : le point sur les dégâts dans le Pas-de-Calais

On retrouve la même situation ailleurs dans les Hauts-de-France. Et presque plus dangereux encore, il y a aussi des arbres qui sont toujours debout mais fragilisés. Ceux-ci pourraient tomber dans les jours qui viennent. Or, il faut le rappeler, des rafales de vent jusqu'à 90 km/h dans les terres sont attendues samedi et dimanche.