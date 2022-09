Tempête Fiona : la Guadeloupe durement touchée

Au plus vite, il faut dégager la route. Et par endroits, cela se fait à l’aide d’une tractopelle. C’est le seul engin capable d'enlever les immenses pierres, vestiges d'un éboulement causé par la puissance du courant. Il y en a pour des jours, voire plusieurs semaines peut-être. La route nationale est encore coupée ce dimanche matin. Et pour cause, un pont a été arraché par les pluies diluviennes.