VIDÉO - Tempête Frederico : les toitures de plusieurs établissements scolaires arrachées à Clermont-Ferrand

Une rafale à 126km/h a été enregistrée ce jeudi après-midi à Clermont-Ferrand. Les toitures de plusieurs établissements scolaires ont été arrachées par le vent. Le département est maintenu en vigilance orange vent jusqu'à minuit.

Après les tempêtes Ciaran et Domingos, c'est Frederico qui s'abat depuis ce jeudi midi sur le territoire. Dans l'agglomération de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), des rafales de vent allant jusqu'à 126km/h ont été enregistrées, arrachant sur leur passage les toitures de plusieurs établissements scolaires.

"Les toitures des lycées Jeanne d'Arc et Lafayette ont subi des dégâts nécessitant l'engagement sur site des sapeurs-pompiers (tôles métalliques arrachées)", indique le préfet du département dans un communiqué publié ce jeudi.

Sur les réseaux sociaux, des images du lycée Jeanne d'Arc montrent l'étendue des dégâts : une partie de la toiture en tôle est emportée par le vent, et se retrouve sur la voie publique. Le préfet indique aussi que la toiture de l'école de Blanzat, non loin de l'agglomération clermontoise, a été endommagée, tout comme celles du gymnase de Nohanent et de l'école Alphonse Daudet.

Plus de 111 interventions ont été traitées ou étaient en cours ce jeudi après-midi, mais aucun blessé n'est à déplorer dans le département. 2490 foyers étaient privés d'électricité, notamment dans le sud-ouest du Puy-de-Dôme, selon le dernier bilan donné par Enedis à 13h30.

Selon Météo France, une rafale à 130km/h de vent a été enregistrée à Vernine. Après une après-midi agitée, l'accalmie devrait arriver dans la soirée. Le département est placé en vigilance orange vent jusqu'à minuit avant de repasser en vert vendredi. Seuls le Var, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse seront maintenues en vigilance orange.