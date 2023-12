Tempête Géraldine : plus aucun département en vigilance, une rafale à 137km/h dans le Finistère

Ce dimanche, les trois départements bretons qui avaient été placés en vigilance orange la veille ne sont plus concernés par les "vents violents". Il continue pourtant à souffler avec vigueur sur la Manche avec des rafales à 100-110 km/h. Cette nuit, la tempête Géraldine a généré des rafales allant jusqu'à 137 km/h à Plougonvelin.

Géraldine, qui survole l'Angleterre, a soufflé fort dans la nuit de samedi à dimanche sur les départements bretons, dépassant les 100 km/h en rafales, dans la nuit de samedi à dimanche. Ce coup de vent "brefs, mais parfois violent", comme l'a caractérisé Météo-France lors du placement samedi en alerte orange des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan, a nécessité une vigilance particulière dans un contexte de sols saturés.

Dans la nuit, la Bretagne a connu un épisode particulièrement venteux. Entre 21h samedi et 4h ce dimanche, une rafale a été mesurée à 137 km/h à Plougonvelin (Finistère). À Saint-Goazec (Finistère), une bourrasque de 129 km/h a été enregistrée. Ce dimanche, "le vent continue à souffler avec vigueur sur les départements près de la Manche avec des rafales à 100/110 km/h ainsi que sur la façade atlantique, des rivages bretons à la Charente avec des rafales à 90/100 km/h)", prévient Météo-France.

Ensuite, durant la journée de dimanche, des rafales de sud-ouest comprises entre 50 et 70 km/h seront généralisées sur la plupart des plaines intérieures de France, avec toujours des 100 km/h possibles le long des côtes de Manche ou sous une forte averse. L'année 2023 se terminera sous un temps couvert et pluvieux le matin du Sud-Ouest au Massif central et au Nord-Est. L'après-midi, ces précipitations se décaleront sur la façade Est du pays et se bloqueront sur le Jura et les Alpes.