VIDÉO - Tempête Gérard : des rafales à 163 km/h dans la Manche

Réveillée au petit matin, lundi 16 janvier, parce que des arbres tombaient sur le toit de sa maison à Bricquebec-en-Cotentin

(Manche), Brigitte l'assure, elle a eu la peur de sa vie. "On a entendu un grand bruit et on a pensé tout de suite que c’étaient les arbres ou la toiture qui étaient partis au vent. Vraiment, ça fait plus de 40 ans qu’on est là, mais je n’ai jamais eu peur comme ça", raconte-t-elle au 20H de TF1, dans le reportage en tête de cet article. À la fin de la journée, le plus gros est déblayé, mais la retraitée est toujours sous le choc, consciente qu'elle a échappé au pire.