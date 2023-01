Pas-de-Calais : après la tempête Gérard, les habitants excédés par les inondations à répétition

Un peu plus loin, un cours d'eau est également sortie de son lit hier. C'est la troisième fois en quinze jours. Heureusement, Sabrina a fait surélever sa maison après avoir tout perdu en 2009 et en 2011. Plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été nécessaires à ces travaux. Des travaux que les habitants de ces zones devraient tous envisager, car les précipitations ici sont de plus en plus importantes, en fréquence et en intensité.