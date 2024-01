VIDEO - Tempête Isha : des images impressionnantes en Écosse et en Irlande, de grosses perturbations en France

La tempête Isha a balayé, la nuit dernière, le nord-ouest de la France, ainsi que l'Irlande et le Royaume-Uni. Des avions ont dû faire demi-tour, un train reliant Paris à Brest est resté bloqué durant cinq heures. Les images des dégâts sont éloquentes.

Les arbres soufflés par la tempête Isha endommagent des caténaires. En raison de multiples obstacles sur les voies, le trafic TER au départ de Brest restait perturbé ce lundi soir. Cinquante-quatre départements étaient placés en vigilance jaune aux vents, qui ont atteint 128 km/h à Boulogne-sur-Mer et 122 km/h à Saint-Brieuc.

La SNCF avait déjà lutté une partie de la nuit de dimanche à lundi puis toute la journée pour rétablir le trafic. En Bretagne, 130 voyageurs du TGV Paris-Brest ont dû attendre la fin des opérations durant cinq heures, bloqués dans leur train dans le Finistère. Ils sont finalement arrivés épuisés à 11h du matin.

Fortes perturbations en Irlande

Les dégâts sont plus importants en Irlande et au Royaume-Uni, où les vents ont soufflé à 160 km/h par endroits. À l'aéroport d'Heathrow, les rafales ont déstabilisé les avions à l'atterrissage. Dublin a dû interrompre le trafic durant la nuit.

Les chutes d'arbres ont provoqué la mort de deux personnes en Écosse et en Irlande du Nord. Sur la route Dark Hedges, certains aux impressionnantes branches tortueuses, rendus célèbres par la série "Games of Thrones" ont en outre été endommagés et trois d'entre eux mis à terre par la tempête, selon un responsable du site.

La tempête Isha entraîne aussi des inondations au Royaume-Uni et en Irlande.