VIDÉO - Tempête Larisa : la côte méditerranéenne en alerte face aux vents violents

À 200 km de là, dans le Var et les Alpes-Maritimes, le vent a aussi soufflé très violemment, à plus de 120 km/h à Grasse. Des arbres arrachés, des voitures endommagées, et ce soir, 4.000 habitants sont privés d'électricité. Une tempête exceptionnelle filmée par des habitants inquiets.