Tempête Louis : où va-t-il pleuvoir ce vendredi 23 février ? Découvrez les prévisions

Après un jeudi placé sous le signe du vent et de la pluie, seuls les Deux-Sèvres et la Vendée demeurent en vigilance orange crues ce vendredi. Si le ciel restera encore très encombré, le gros de la perturbation est d'ores et déjà passé sur l'Hexagone.

Du mieux pour ce vendredi. Alors que près de trente départements avaient été placés en vigilance orange vents et pluies-inondations la veille, seuls les Deux-Sèvres et la Vendée restent en alerte pour des risques de crues. Les rivières de la Sèvre niortaise, la Sèvre nantaise et le Lay sont scrutés de très près par Météo France.

Pour le reste, le ciel gris et la pluie demeurent le dénominateur commun de la journée à venir. Ainsi, dès le matin, le temps sera agité de la Manche et la frontière belge jusqu'à l'Auvergne et l'ouest des Pyrénées. Les pluies ou averses seront nombreuses, localement orageuses près des côtes. Les précipitations les plus importantes sont attendues dans le sud-ouest de la Nouvelle-Aquitaine, avec des "cumuls pouvant atteindre les 60 à 80 mm dans les Landes", note Météo France. En parallèle, des rafales jusqu'à 60 à 70 km/h, et plus ponctuellement à 100 km/h sont prévues sur l'ouest de l'Hexagone, notamment sur les côtes de la Manche et atlantique. En revanche, de l'est de la Lorraine et l'Alsace jusqu'à PACA et l'est des Pyrénées, la matinée devrait être calme et ensoleillée, quoique quelque peu venteuse.

Dans l'après-midi, l'ensemble du pays ou presque, y compris la Corse, sera concerné par les averses. Seul l'arc méditerranéen devrait être épargné. De la Vendée et la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'ouest de l'Auvergne, les averses parfois orageuses se succèderont et donneront des cumuls importants. Dans le même temps, les vents resteront soutenus.

Côté mercure, les températures minimales s'abaisseront entre 1 et 6 degrés en général, localement 0 degré du Massif central aux Alpes. En journée, les maximales plafonneront entre 7 et 12 degrés sur la plupart des régions, elles iront de 10 à 15 degrés près de la Méditerranée, 13 à 18 en Corse.