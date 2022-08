"Elle est morte en souriant" : le témoignage bouleversant du mari d'une victime de la tempête en Corse

Pris dans la tempête, le kayak se retourne. Après deux heures dans l’eau, épuisé, le couple aperçoit un canot pneumatique qu’il tente de rejoindre. "Je lui parlais en permanence et elle ne répondait plus mais elle était accrochée et j’ai crié. Elle n’a pas réagi. Et là, je me suis dit ‘il se passe quelque chose’. Je me suis dit ‘elle est morte’ et je me suis dit ‘sauve ta peau, le vent peut encore tourner’. Alors, je suis remonté dans le kayak et puis j’ai visé la côte. C’est l’instinct qui parle. Je me suis dit ‘sauve ta peau, tu ne peux plus rien, pars’", poursuit Thierry, effondré.