Tempête Patricia : un phénomène exceptionnel en plein été ?

La Bretagne a rarement vu cela en août. Il n'est pas courant de voir, au cœur de l'été, de telles vagues et des vents si forts, parfois à plus de 100 km/h. Dans l'après-midi du 2 août, Météo-France a recensé des rafales à 112 km/h à Groix, à 106 km/h sur la pointe du Raz et 102 km/h à Ouessant et à Ploumanac'h.