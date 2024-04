VIDEO - Tempête Pierrick : grange à ciel ouvert, arbres coupés net... importants dégâts dans le Pas-de-Calais

Dans le Pas-de-Calais, la tempête Pierrick a causé d'importants dégâts. Des phénomènes très localisés, extrêmement intenses, parfois accompagnés de grêle ont endommagé des toitures et des bâtiments agricoles. A Gouy-en-Artois, le récit des habitants témoigne de la force des rafales.

"En une seconde de temps, j'ai vu défiler ma vie". Il était 20h30, lundi, lorsque l'un des chevaux de Franck Haultcoeur, habitant de Gouy-en-Artois, s'est agité étrangement à l'heure des les nourrir. "Ça s'est mis à siffler, et d'un seul coup, le toit du hangar, il s'est levé. Moi, j'ai eu le temps quand même de me précipiter dans un coin pour me mettre à l'abri, parce qu'il y avait des tôles qui tournaient dans le bâtiment. Avec l'air, ils volaient", explique ce dernier dans le reportage en tête de cet article où l'on découvre une grange à ciel ouvert.

En pleine tempête Pierrick, l'épisode, aussi court que brutal, a surpris tout ce village de 325 habitants. "Ça sifflait comme une fusée pendant trois minutes, et c'est un effet de bombe si vous voulez. Donc, la peur s'installe dans ces moments-là", témoigne à son tour le maire Hubert Dingreville. Les dégâts sont localisés dans une rue dont les arbres ont été coupés net de nombreuses toitures endommagées, avec au total, environ 2800 impacts de foudre enregistrés.

Le vent qui a soufflé lundi dans le Pas-de-Calais a été aussi violent dans la commune de Lestrem. "Avant, ce que vous voyez ici, c'était une cabane, un abri où on rangeait des outils, etc. Et voilà, il n'y a plus rien", explique une habitante dont la maison n'a pas été épargnée, alors que la foudre est tombée sur celle de ses voisins. Dans cette commune, quatorze maisons ont été touchées par ce gros coup de vent, sans faire de victime.