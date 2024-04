VIDÉO - Tempête Pierrick : les habitants du Finistère face à des rafales de 130 km/h

Plusieurs départements de l'ouest ont dû affronter des vents violents. Mais ce n'est pas terminé, la tempête Pierrick frappera à nouveau le nord ouest ce lundi. Une équipe du 13H de TF1 s'est rendu dans le Finistère, où les habitants tentent de limiter les dégâts.

Face à la mer déchaînée, des restaurateurs de Vendée s'activent pour limiter les dégâts. Des gestes dérisoires comparés à la violence des vagues qui charrient sable et cailloux sur le remblai. Même effort, bien plus au nord, dans le Finistère. À Landerneau (Finistère), la rivière vient de déborder. "On a mis des barrières mais il y a beaucoup d'eau et de vent, ça passe quand même", raconte une commerçante. La plupart ont jusqu'au retour de la marée basse.

Des vents jusqu'à 130 kilomètres par heure ont frappé le département du Finistère, avec des vagues pouvant atteindre les six mètres de hauteur sur la façade atlantique. Yvon et Yannick, père et fils, sont venus amarrer leur bateau au port pour le protéger et le surveiller toute la nuit. "On va rester sur le quai surveiller les bateaux. À chaque fois qu'il y a du mauvais temps, on n'est pas inquiets parce que cela ne va pas durer longtemps, mais cela va être très fort. On a voulu se mettre en repli dans d'autres ports et on nous a dit que c'était complet partout", affirment-ils dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Dans la Manche, la SNCF a décidé d'interrompre l'ensemble du trafic ce mardi 9 avril par précaution.