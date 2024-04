VIDÉO - Tempête Pierrick : les images spectaculaires de la mer déchaînée à Saint-Malo

L'Ille-et-Vilaine a été balayée par les vents engendrés par la dépression Pierrick ce mardi matin. Cette tempête, conjuguée à la grande marée de Saint-Malo, a provoqué des vagues impressionnantes.

La Manche est déchaînée sur les côtes de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Un déferlement de fortes vagues générées par les vents qui accompagnent la tempête Pierrick a été observé sur le littoral breton ce mardi matin, comme on peut le voir dans les images filmées par drone (en tête de cet article). La grande marée s'ajoutant à cette dépression, des risques de submersion étaient à craindre, si bien que le département était placé en alerte orange par Météo-France dans la matinée, avant que la vigilance soit rétrogradée en jaune à la mi-journée.

Les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche ont suivi la même évolution. On a relevé dans la matinée des vagues de 5 mètres de hauteur à la bouée "Les pierres noires" dans le Finistère et à 2 mètres au nord du département de la Manche.