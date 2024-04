VIDÉO - "C'est la première fois que je vois ça" : à Saint-Malo, les images spectaculaires de la mer déchaînée par la tempête Pierrick

La tempête Pierrick inonde aussi le littoral. À Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), même les habitants habitués à voir déferler les vagues disent être surpris d'une telle intensité. Découvrez les images impressionnantes, filmées sur place, du JT de 13H de TF1.

Certains font de la route pour venir la contempler, comme on regarde un feu d’artifice. La Manche est déchaînée sur les côtes de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Et le déferlement de fortes vagues, pouvant culminer à six mètres, générées par les vents qui accompagnent la tempête Pierrick et des coefficients de marée particulièrement élevés, attire les foules sur le littoral, ce mardi 9 avril. "C’est mon petit plaisir du matin avant de partir travailler, venir voir la mer et prendre un bol d’air iodé devant un très beau spectacle", témoigne Stéphane au micro de TF1, dans le reportage du JT visible en tête de cet article, avant de fuir à toutes jambes la masse d’eau se déversant sur la jetée jusqu'à hauteur de chevilles.

Capture d'écran TF1

Non loin de là, des vacanciers ont pu profiter d'un petit-déjeuner qu'ils ne sont pas près d'oublier. "C’est vivifiant ! C’est la vie qui se manifeste", s’enthousiasme, depuis son balcon, la cliente d’un hôtel dont la terrasse, habituellement épargnée par les vagues, est aujourd’hui recouverte par les flots. À l’abri derrière les vitres, tout ce petit monde admire l’arc-en-ciel venu couronner la matinée. "Ça fait réfléchir sur ce que ce sera dans dix ans… On se pose des questions", s’inquiète cependant une autre villégiatrice en sirotant son café.

Capture d'écran TF1

Le danger, en l’occurrence, est plus immédiat. Tandis que le département d'Ille-et-Vilaine était placé en vigilance vagues-submersion orange, l’eau s’infiltrait jusque dans des rues de Saint-Malo ce mardi matin, mettant à mal la circulation. "C'est la première fois que je vois ça en ville, jamais on n'a eu de débordement important comme ça", assure une habitante. Tous les policiers municipaux sont à pied d’œuvre depuis le lever du jour. "La mer est plus forte que tout le monde, tient à rappeler Patrice Poirier, le directeur de la police de Saint-Malo. Contre les éléments, on ne peut pas lutter. Il faut faire preuve de vigilance et ne pas se montrer intrépide." Sous peine d’être emporté par ces belles vagues.