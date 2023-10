VIDÉO - Tempête Philippe : alerte rouge en Guadeloupe, confrontée à des inondations

Météo-France met également en garde contre le vent, "surtout en bord de mer et sur les hauteurs", avec des rafales jusqu'à 70 km/h pouvant se produire sous les averses. La pluie, qui tombe désormais sans discontinuer accompagnée d'éclairs et de tonnerre, a d'ores et déjà coupé certaines routes, et provoqué des éboulements et des chutes d'arbres.

De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux, montrant différents lieux en Guadeloupe, notamment du sud de Basse-Terre, totalement inondés, rappelant la tempête Fiona qui avait submergé la zone en septembre 2022, faisant un mort.