Tempête : un couple emporté par les vagues dans la Manche

Dimanche soir, à 22h, la route était totalement immergée sous 40 cm d’eau. Cela à cause du grand coefficient de marée et de la tempête. Lorsque leur véhicule a été emporté par le courant, les deux retraités ont eu le temps d’appeler les pompiers. Malheureusement, les conditions météorologiques ont fortement ralenti leur intervention. Dans la Manche, depuis hier après-midi, les pompiers sont intervenus une quinzaine de fois à cause de la tempête.