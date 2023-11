VIDÉO - Le Pas-de-Calais sous les eaux : les images d'Hesdigneul-lès-Boulogne coupé du monde

Le centre du village d’Hesdigneul-lès-Boulogne (Pas-de-Calais) est totalement inondé, la mairie et surtout l'école. Les parents et les enfants sont abasourdis. "Ça fait mal au cœur pour eux", nous confie une mère de famille émue, dont le fils est triste de ne pas pouvoir "aller à l'école et apprendre". "C'est la première année parce que d'habitude, on arrive toujours à sortir sur la plaine vers Boulogne, et là, la plaine est bloquée. Le village est fermé", explique un habitant.

Ce village de 600 habitants est coupé du monde ce mardi. Toutes les routes sont inaccessibles. Un automobiliste a bien essayé de sortir du village, en vain. "Les trois issues sont bloquées. Du côté de la mairie, après, on ne passe plus, même avec des bottes", raconte un habitant.