VIDÉO - Orages, grêle, pluies torrentielles... les intempéries frappent encore dans le sud

Maisons inondées, véhicules emportés ou noyés... Les habitants de ce village drômois de 300 âmes ne peuvent que constater les dégâts. Pour certains, le coup est rude, comme cet automobiliste désormais privé de sa voiture. "Ça me rend fou parce que je n'ai plus de moyens pour m'en racheter une autre", se désole Philippe Rouge. "Et si je n'ai plus de véhicule, je n'ai plus de travail..."