21,7 degrés à Biarritz fin décembre : mais où est passé l'hiver ?

Avec une température qui dépassait les 21 degrés, les marmites de boissons chaudes préparées par les commerçants ne trouvent pas preneur. "On vend des canettes, on vend beaucoup d'eaux, mais pas beaucoup de chocolat chaud. Si les températures restent comme ça jusqu'à la fin des vacances, on va avoir du vin rouge jusqu'à l'hiver prochain", s'inquiète le vendeur. Ce sont plutôt les cocktails qui font le bonheur des clients, qui n'auraient jamais imaginé déjeuner en terrasse à deux jours de Noël. À Biarritz, le soleil sera au rendez-vous tout le week-end, et le traditionnel bain de Noël s'annonce plutôt agréable.