VIDÉO - 9°C au réveil : dans les Hautes-Pyrénées, les vacanciers cherchent le soleil

La météo peut être très changeante dans les Pyrénées. Le propriétaire d’un camping, Roger Mounard, chauffe donc ses piscines à 28 degrés. "On travaille bien l’avant-saison, on a des structures couvertes pour les animations, on est au chaud pour manger ", explique-t-il. Cette saison, les jours de grosses chaleurs ont été rares. Un contraste avec l’été caniculaire de l’an passé. Les terrasses sont à moitié vides. "Ça fait trois mois qu'il fait mauvais, donc c'est compliqué", témoigne Alexia Corral, propriétaire du bar d'Azun.