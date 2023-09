VIDÉO - Canicule : 14 départements en orange, du jamais-vu en septembre

L'anticyclone au-dessus du pays est bloqué par les dépressions qui sévissent en Espagne et en Grèce. "Avec en plus un flux de Sud, cela veut dire de l'air extrêmement chaud, qui remonte du Maghreb. Cet air chaud est de plus en plus important et se réchauffe de plus en plus au fil des jours", explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1 et LCI. Les températures devraient continuer d'augmenter un peu partout, au moins jusqu'à dimanche.