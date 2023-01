Neige-verglas, crues : encore neuf départements en vigilance orange

Sur les routes des montagnes corses, les chasse-neiges avancent sans problème. Pour les automobilistes en revanche, c'est l'occasion d'une petite remise à niveau. "Ça patine !", lance un conducteur dans le reportage du 13H de TF1 visible en tête de cet article.

À 800 mètres d'altitude, chaînes, chaussettes ou pneus hiver sont obligatoires. En aval, les gendarmes contrôlent chaque véhicule en règle. "Si on n'a pas les équipements, ils ne nous laissent pas passer et on est grillés", témoigne un automobiliste.