VIDÉO - Alpes-Maritimes : ponts, routes... La tempête Aline a fait des dégâts

La tempête a aussi arraché des câbles électriques et provoqué de nombreuses coupures de courant. En Ardèche, 8000 foyers ont été privés d'électricité. La réparation d'une ligne à haute tension a permis d'en réalimenter 500. La situation s'améliore d'heure en heure, mais le chantier va encore durer. "On est mobilisé donc on va continuer les opérations de dépannage. Elles vont se poursuivre en soirée, et dureront probablement encore une partie de la journée de samedi", souligne un technicien.

Ce vendredi soir, 2000 foyers sont toujours privés d'électricité en Ardèche.