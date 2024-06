Quelques jours après la crue qui a isolé le hameau de la Bérarde (Isère), les habitants sont toujours sous le choc. La digue censée protégée les habitants a été ensevelie par l'eau. Si certains élus dénoncent le manque d'entretien de cet aménagement, la préfecture dément.

Il aimerait rentrer chez lui à la Bérarde, mais à 20 kilomètres du hameau situé dans l'Isère, il ne peut plus avancer. La route est impraticable depuis la crue du Vénéon qui a plongé dans l'isolement le hameau, jeudi 20 juin, et contraint les habitants à évacuer. "C'est très violent comme image, ça ne ressemble plus du tout à ce que vous connaissiez deux jours auparavant, le village est éventré, la chapelle est partiellement détruite, on ne reconnaît plus rien. Enfin voilà... On ne sait pas où passer, tout semble fragilisé, tout a été creusé, surcreusé, il y a des blocs de roches partout, les ruelles sont inaccessibles, c'est un terrain d'apocalypse", décrit Laurent Soullier, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. Contrairement à d'autres habitants, sa maison tient toujours debout.

Outre le choc, il y a aussi la colère qui se fait sentir du côté de certains élus de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans. Gérard Turc, conseiller municipal, affirme réclamer depuis longtemps que le village soit mieux protégé du torrent. "Il y avait une digue qui a été construite dans les années 1980 et qui depuis 1986 nécessite de l'entretien, de la rénovation, de la réfection, et ça n'a pas été fait", martèle l'élu.

Cette digue, construite sur la rive gauche du torrent pour épargner le village en cas de crue, est désormais ensevelie sous les eaux. Pourtant, la préfecture affirme y avoir mené des travaux préventifs. "Des enrochements ont été faits ces derniers mois et étaient encore en cours pour limiter les risques de chutes de blocs", assure-t-elle.

Mais cela n'enraye pas la colère. "On a un petit peu l'impression d'être délaissés, (...) la route a été emportée, aujourd'hui on a un village qui est complètement décimé", constate Gérard Turc. Une situation dans laquelle il est difficile pour les habitants évacués d'imaginer l'avenir.