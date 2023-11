VIDÉO - Tempête Ciarán : dans la Manche, l'entraide entre sinistrés

Disqueuse à la main, Bruno n'arrête pas depuis le passage de la tempête Ciarán. Dans sa rue, il fait le tour de chaque maison pour aider les habitants touchés par la brutalité des rafales et les intempéries. Ce vendredi matin, c'est le portail de Marc qu'il tente de réparer. "Quand je me suis aperçu qu'il y avait quelques dégâts chez les copains et les copines, on a prévenu tout le monde et maintenant il faut intervenir", explique-t-il dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article.