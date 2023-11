VIDÉO - Après la tempête Ciarán : des routes bretonnes toujours bloquées par les arbres

On n’ira pas plus loin sur la route communale de Plouigneau (Finistère), coupée par un arbre d’une dizaine de mètres. Dans le champ juste à côté, notre équipe aperçoit trois personnes en train de marcher, sacs sur les épaules. Cette famille vit à 400 mètres, au-delà de l'arbre couché. Depuis trois jours, ses membres doivent contourner la route en traversant des prés boueux, pour rejoindre leur voiture, laissée par précaution sur un autre chemin avant la tempête. Ils ne sortent que pour faire des courses et achètent le strict nécessaire, comme ils l'expliquent dans le reportage de TF1 en tête de cet article.