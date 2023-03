VIDÉO - Après le passage d'une tornade dans la Creuse, parer au plus pressé

Un habitant vient de découvrir l'ampleur des dégâts dans sa maison. L'eau s'infiltre par la toiture percée, jusqu'à l'intervention des pompiers. Les plus touchés tentent de faire l'inventaire des biens endommagés, mais certains ont tout perdu, pendant les quelques minutes du passage de la tornade. Dans une ferme visitée par notre équipe, tous les engins agricoles ont été écrasés par l'effondrement de bâtiments. "Il y a un choc émotionnel. Il faut repartir, dans les champs beaucoup d'arbres sont tombés (...). Vous avez le moral à zéro", témoigne l'agriculteur, assommé par l'ampleur des dégâts. Dans les premières heures après le passage de la tornade ce vendredi, les habitants avaient fait face ensemble aux situations les plus urgentes- comme on le voit dans la vidéo ci-dessous.