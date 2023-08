VIDÉO - Floride : après le violent ouragan, des inondations géantes

Quelques heures plus tard, à Horseshoe Beach, les habitants ne peuvent que constater l’ampleur des dégâts. Une maison a été complètement soufflée par l’ouragan. Un choc pour cette mère et sa fille qui habitaient dedans. “Ce qui compte, c’est d’avoir ma mère dans les bras. Le reste, c’est du matériel”, déclare la fille. “Je sais, mais c’était toute notre retraite, toute notre vie. 23 ans ici. Ça va aller, on va reconstruire”, poursuit la mère.