VIDÉO - Tempête Gerrit : la Bretagne se prépare au coup de vent

Un coup de vent va balayer le Nord-Ouest de la France, de la Bretagne à la Normandie à partir de ce mercredi soir. Bien que les rafales attendues devraient être moins violentes que celles rencontrées lors de la tempête Ciaràn, cela ravive des inquiétudes. Reportage à la pointe du Finistère où des bourrasques se font déjà sentir.

Difficile de garder l'équilibre. À la pointe Nord-Ouest du Finistère (Bretagne), le vent souffle fort ce mercredi matin. Des vacanciers sont quand même sortis profiter du spectacle. "Malgré le vent, c'est très beau", apprécie une mère de famille. Avec des rafales à 100 km/h, les promeneurs bretons restent prudents. "Il faut rester vigilants, on peut voir sans forcément aller tout près de la mer", conseille l'un d'entre eux avant d'ajouter : "On a connu pire, mais ça souffle bien".

À chaque coup de vent, je m'en vais. Une habitante du Finistère, traumatisée par la tempête Ciaràn

Les esprits sont encore marqués par la violente tempête Ciaràn, passée début novembre. À quelques kilomètres, dans les terres, cette habitante est angoissée à chaque coup de vent. "Pendant ta tempête Ciaràn, il y a deux arbres qui sont tombés sur notre maison. Un qui est tombé sur le jardin et un autre sur une partie du toit. À chaque coup de vent, je m'en vais", explique-t-elle. Elle redoute que de nouveaux arbres tombent sur sa maison.

À bord du bateau pour l'île d'Ouessant, eux, craignent le mal de mer. Mais ces voyageurs gardent le sourire. "Ça ne m'a jamais trop réussi le bateau. À chaque fois, j'ai droit à des coups de vent, donc j'appréhende un peu", déclare une passagère. "C'est plus épique. On va voir ce que cela donne", dit un autre. Le Finistère, le Morbihan et les Côtes-d'Armor restent placés en vigilance jaune vents par Météo France.