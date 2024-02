EN IMAGES - Des rafales jusqu'à 130 km/h : en Bretagne, une mer agitée et des trains bloqués

La Bretagne a été touchée par de fortes rafales la nuit dernière. Résultat : des perturbations en mer, avec des liaisons supprimées, mais aussi sur les rails. Le 13h de TF1 fait le point sur ces vents violents.

La mer était très agitée et des rafales jusqu’à 130 km/h ont balayé ce lundi matin la pointe bretonne. Au Conquet (Finistère), l’appareil face au vent, ce vacancier capture le moment. Il est venu "voir s'il y avait des belles vagues et des beaux embruns. Et alors, on est servi ! Ça bouge bien !"

L’hiver semble long en revanche pour les pêcheurs, une nouvelle fois contraints de rester à quai : "Ça nous empêche de travailler. Depuis septembre, octobre, c’est comme ça. Au large, c’est trop dangereux". Impossible de prendre la mer.

Deux heures de retard pour un train, et il n’y a pas un agent SNCF sur le quai pour nous dire quoi que ce soit. Une voyageuse en gare de brest

Ce lundi, toutes les liaisons avec les îles sont annulées. Karine, qui voulait se rendre à Ouessant pour la journée, doit reporter son escapade.

Des voyageurs, eux, sont bloqués en gare de Brest. À 7h30, un arbre est tombé sur les lignes électriques entre Guingamp et Saint-Brieuc. Plus aucun train ne circule. "Deux heures de retard pour un train. Il n’y a pas un agent SNCF sur le quai pour nous dire quoi que ce soit, et on ne sait pas comment faire, puisque tout est complet. C’est un peu agaçant", se plaint une femme. Beaucoup d’usagers se reportent sur les cars, qui affichent complet.

Autre conséquence de ce coup de vent : 20.000 foyers se sont réveillés sans électricité.