VIDÉO - "C'est le minimum qu'on puisse faire pour aider" : élan de solidarité dans les villes inondées du Pas-de-Calais

À seulement 20 km de là, à Neuville-sous-Montreuil, il n'est pas encore temps de nettoyer. La décrue est amorcée, mais les habitants doivent encore avancer avec de l'eau jusqu'au genou, voire jusqu'à la taille par endroits. Les bottes ne suffisant plus, plusieurs ont opté pour des combinaisons de plongée. L'accalmie de samedi leur a permis de venir chercher des affaires.

"Je prends mes papiers", explique une dame en farfouillant dans sa maison. Une autre vient tous les jours pour nourrir son chat, qui a élu domicile à l'étage de la maison et ne veut plus le quitter. "C'est la fatalité, on ne peut rien faire", se résigne-t-elle. Des habitants épargnés sont également venus aider leurs amis ou voisins sinistrés. "On a la chance d'habiter en hauteur, donc c'est le minimum qu'on puisse faire pour aider les copains", estime un homme qui charge des valises sur un canoë.