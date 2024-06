La vallée de la Vésubie (Alpes-Maritimes) est encore frappée par des intempéries, quatre ans après les tempêtes Alex et Aline. Ce lundi soir, le cours d'eau s'est transformé en torrent. Une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées.

L'eau a complètement submergé le passage à gué en ouverture du reportage de TF1 (dans la vidéo ci-dessus). Ici, des voitures et des piétons pouvaient passer. Le pont s'est transformé en rivière. La route qui menait au refuge est coupée. Pour ne pas être bloqués, des randonneurs ont dû être évacués dans la nuit, comme 52 autres personnes. "Vers 22h, on nous a demandé de quitter les lieux avec les pompiers", raconte une randonneuse. "C'était bruyant et impressionnant", complète une autre.

Jean-François habite juste au-dessus de ce pont, un ouvrage provisoire construit après la tempête Alex. Ce lundi soir, il a vu avec angoisse l'eau monter et le passage être sauvé.

Un débit très fort sans doute lié à la fonte des neiges

Depuis quelques jours, il pleuvait sur les montagnes. "On voyait bien le niveau monter. La nuit d'avant, je dormais en tente et il pleuvait très fort", décrit un randonneur. Rien d'exceptionnel pourtant pour un mois de juin. Comment expliquer autant d'eau dans les rivières ? "Un débit très fort sans doute lié à la fonte des neiges en partie, puisqu'on a encore beaucoup de neige en altitude, et des intempéries très régulières ce lundi sur la journée ont généré une augmentation significative du débit", explique Laurent Richier, directeur territorial de la Tinée Vésubie à la Métropole Nice Côte d'Azur. Toute la neige n'a pas encore fondu sur les sommets et de nouvelles précipitations sont attendues dans les heures qui viennent.