VIDÉO - "Ça étouffe un peu" : les vacanciers sous la canicule... même en montagne

Dans la station de Morzine (Haute-Savoie), on se rafraîchit comme on peut. Pour les touristes que nous avons rencontrés, arrêt indispensable pour acheter de la glace. Des températures difficiles à supporter pour les habitants, car il fait 5 à 10°C de plus que d'habitude. "Les étés, normalement, c'était plutôt entre 20-25°C. Là, on est sur 30-35°C", témoigne le vendeur de glaces.