"Ça nous fait du bien de les voir" : isolés par les crues, des habitants du Pas-de-Calais ravitaillés par les pompiers

Dans le Pas-de-Calais, où la décrue a commencé après d'importantes inondations, des habitations restent isolées, encerclées par l'eau. Ces sinistrés dépendent de l'aide qui leur est apportée depuis deux semaines. Les sapeurs-pompiers viennent régulièrement les voir, pour les ravitailler et les soutenir moralement.

Après deux semaines d'inondations qui ont entraîné l'évacuation de centaines de personnes dans le Pas-de-Calais, les signes d'amélioration se succèdent et la décrue progresse. Dans certains villages, des habitations encerclées par les eaux restent inaccessibles par les routes. Les sinistrés dépendent de l'aide des pompiers, qui viennent en barque apporter des vivres, de l'eau, des médicaments et de l'espoir aux habitants restés chez eux.

"Ça fait plaisir de voir du monde", confie au micro du 13H de TF1 un habitant d'Éperlecques. "On n'a pas envie de partir. On veut préserver notre chez nous. On n'est pas inondés à l'intérieur, donc ça va", explique-t-il. Avec son épouse, ils se déplacent jusqu'à la voiture en barque, mais ne s'aventurent jamais loin de leur domicile. "On ne part pas longtemps, car on a toujours peur que ça monte."

On essaie de les soutenir comme on peut, à notre manière Kévin Roussel, sapeur-pompier

Dans ce village, une brigade de sapeurs-pompiers du Rhône est venue en renfort. À certains endroits, la route est submergée, et l'eau monte jusqu'à 1,50 m de hauteur. Au-delà d'assurer la sécurité des sinistrés, les pompiers apportent un soutien moral aux habitants. "Ça nous fait du bien de les voir. Hier, on a passé une après-midi avec eux, ça fait du bien", témoigne un riverain.

"On essaye de les accompagner de la meilleure manière possible. C’est une tragédie pour eux, donc on essaie de les soutenir comme on peut, à notre manière", explique de son côté le capitaine Kévin Roussel, chef du groupe de pompiers.

Spécialisés dans le sauvetage aquatique, ces pompiers du Rhône doivent composer avec les courants, encore puissants. Par endroits, les routes ne se distinguent plus des cours d’eau. Une situation déroutante pour ces professionnels, pourtant aguerris. "Dans notre région, on est aussi soumis aux crues de plaines avec le Rhône et la Saône. Ici, il y a une problématique particulière : c'est beaucoup plus plat que chez nous, et on sent que le recul de l'eau est très long à se mettre en place", détaille l'adjudant-chef Joël Trembly.

Dans les prochains jours, de nouveau renforts de pompiers sont attendus à Éperlecques, pour continuer d’aider les habitants sinistrés. Actuellement, quelque 150 maisons sont encore inondées ou isolées.