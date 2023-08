VIDÉO - Canicule : ces astuces pour échapper à la chaleur

On pourrait croire que cette cliente a prévu de faire des achats, mais c'est autre chose qu'elle est venue chercher ici : "Prendre le frais dans les boutiques et regarder de jolies choses". Son but est de se protéger de la chaleur. À Toulouse, en Haute-Garonne, elle n'est pas la seule à avoir eu l'idée. Dans toute la galerie, que ce soit pour se poser, ou simplement passer le temps. "On se balade dans les couloirs pour profiter de la clim", admet un passant dans la vidéo en tête de cet article.