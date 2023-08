VIDÉO - Feu virulent dans les Hautes-Alpes : les images du "travail de titan" des pompiers

C'est l'épisode "le plus chaud de l'été 2023" : l'Hexagone attaque ce lundi une nouvelle semaine sous une canicule "intense et durable" avec 50 départements placés en vigilance orange par Météo-France, et la crainte d'un passage au rouge localisé dans l'après-midi. Conséquence de ces fortes chaleurs : des incendies virulents.

Dans les Hautes-Alpes, un feu déclaré dimanche soir à Chanousse était toujours en cours ce lundi matin, détruisant totalement ou partiellement 120 hectares, selon la préfecture du département. Dans cette zone où il est très difficile d'intervenir, car inaccessible à pied, un dispositif important a été mobilisé, avec 260 pompiers et 6 Canadair, comme vous pouvez le voir dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Un ballet incessant d'hélicoptères et de Canadair a déjà fait une centaine de largages. Mais, pour l'heure, l'incendie n'a cessé de progresser. Et les pompiers de ne pas masquer leur anxiété : "On est inquiets", confirme auprès de TF1 Marcel Cannat, président du SDIS 05 (Service Départemental d'Incendie et de Secours des Hautes-Alpes). "Cela va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines", dit-il. "C'est un travail de titan, un travail pharaonique".