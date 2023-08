VIDÉO - Canicule : pourquoi le thermomètre va encore s'affoler cette semaine (avant de chuter)

Cette canicule pourrait aggraver encore un peu plus la sécheresse et favoriser les départs d'incendie. Et selon les scientifiques, ces catastrophes climatiques risquent d'être de plus en plus nombreuses : "Les changements climatiques augmentent l'intensité des canicules", explique à TF1 Yamina Saheb, membre du GIEC, docteure en énergétique et experte des politiques d'atténuation du changement climatique. "Plus nos émissions de gaz à effet de serre augmenteront, plus les canicules se produiront, plus elles seront intenses sur des périodes plus longues, avec des températures de plus en plus élevées", dit-elle.