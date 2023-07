VIDÉO - Canicules, incendies : de la Grèce à la Californie, l'hémisphère nord déjà en surchauffe

Partout, les records tombent. Près de 38 degrés au Canada, tout près du cercle polaire, plus de 48 °C en Iran et presque 49 °C en Tunisie. L'Europe n'est pas en reste, surtout le pourtour méditerranéen qui présente des pics de température. En Italie, le record continental de 48,8 °C pourrait être battu ce dimanche en Sardaigne et en Sicile.