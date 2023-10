VIDÉO - Chaleur d'automne : la vallée de la Loire se réjouit d'une arrière-saison inespérée

Dans le camping de Touraine visité par notre équipe, il faisait 25°C ce samedi, et une atmosphère de vacances prolongées flottait dans l'air. "On ne pense pas que la rentrée a eu lieu", témoigne une dame dans le reportage ci-dessus, "on se croirait vraiment encore en vacances". Les températures sont anormalement élevées, environ 5°C au-dessus des moyennes de saison. La météo exceptionnelle a boosté les réservations, plus 21% par rapport à l'année 2022, à la même période.