L'inondation de l'autoroute A35 a lésé une partie des commerçants du Bas-Rhin. Plus largement, des centaines de chantiers sont retardés partout dans le pays à cause des intempéries. Le 20H de TF1 s'est penché sur le phénomène.

La circulation reprenait difficilement, mardi 28 mai, sur l'autoroute A35, qui était encore inondée. Les déviations entrainent des embouteillages de camions dans les communes alentour. Le bruit qui en résulte a déjà fait fuir un quart des clients d'un restaurant de Rœschwoog (Bas-Rhin) où nos journalistes ont filmé. "Il fait beau, on aimerait ouvrir la terrasse mais on laisse fermé, ce n'est pas possible. On enferme les clients, on ferme les baies vitrées", déplore le patron. En seulement trois jours, il estime avoir perdu 2000 euros.

Du côté des professionnels du transport, de nombreuses livraisons ont été retardées.

Les calendriers des chantiers s'étirent et certains accusent déjà d'importants retards

À 500 km de là, à Irigny (Rhône), la pluie a aussi fait des dégâts : il y a un mois, le terrain de Frédéric s'était effondré après de violentes pluies. Il reste aujourd'hui impossible d'y retourner pour reprendre des affaires. Depuis, il vit donc dans une maison payée par son assurance. "On n'a aucune information, aucune garantie, aucune certitude. Et on peut tout perdre", déplore-t-il dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.

Cela fait trente ans qu'il n'avait pas autant plu pour un mois de mai dans la région.

Sur un chantier de la Drôme, des artisans profitent d'une rare éclaircie pour tenter de rattraper leur retard. Car les accès sont compliqués par la pluie, et les matériels sont pleins d'eau. Conséquence : les calendriers s'étirent et certains chantiers accusent déjà deux mois de délais supplémentaires. "Forcément, il y a un manque à gagner", souligne Christopher Jary, électricien à Tain-l'Hermitage.

Le seul espoir de ces professionnels est désormais que le beau temps revienne vite, pour tenter de rattraper un peu le retard accumulé.