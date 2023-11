VIDÉO - Chutes d'arbres, vagues-submersion... Quels risques dans les régions frappées par la Tempête Ciarán ?

Du vent, accompagné de fortes précipitations. Dans les Côtes-d’Armor, les pompiers s’organisent. En tout, ils seront 3.400 sur le pont, soutenus par quatre hélicoptères. "Tout ce qui est groupes électrogènes, forcément, on surveille de près pendant ce type d'évènements climatiques. S'il n'y a plus d'électricité, on a tout pour y remédier et secourir la population au mieux. On est préparés", détaille Florian Beuchet, chef de groupe dans le bassin de Saint-Brieuc et chef du groupe d'incendie et de secours de Lannion.